شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام محيى الدين تشارك فى مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة ريهام محيى الدين فى مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، الذى يعرض ضمن دراما رمضان، على قناة ON فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى فى تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما فى تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

وكشفت ريهام عن تفاصيل دورها خلال الأحداث، حيث إنها تجسد شخصية تدعى هالة من أسرة راقية، مشيرة، بأن ترافق دائما صديقتها المقربة أسيا الشخصية التى تقدمها الفنانة الشابة يارا السكرى ابنة النجم محمود البزاوى.

وأشارت ريهام إلى أن الأحداث تدور عن طريق أسيا والخوض فى أسرار حياتها الشخصية والوقوف بجانبها فى العديد من المشاكل العاطفية والأسرية التى تواجهها ولم تتخلي عنها إطلاقاً.

وأكدت ريهام سعادتها بالتعاون لأول مرة مع النجم أحمد العوضي خاصة أنه شخص متعدد المواهب، فهو يمتلك قدرة إستثنائية على جذب شريحة عريضة من الجمهور لمشاهدة أعماله.

وأعربت ريهام عن سعادتها بالتعاون للمرة الأولي بالعمل مع المخرج محمد عبد السلام لافتة، بأنه منذ بداية التصوير وهو دائمآ يبث كلمات تشجيعية لها.

وأنهت ريهام حديثها مؤكدة أنها تتمنى أن هذا الدور يكون له بصمة فارقة فى مشوارها الفني وأن يكلل مجهودها بالقبول والترحاب من قبل الجمهور والنقاد معاً.

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ريهام محيى الدين ويارا السكرى



ريهام محيى الدين ويارا السكرى والنجم محمود البزاوى



الممثلة ريهام محيى الدين