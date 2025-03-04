شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تعلن لأول مرة عن تفاصيل وفاة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة بدرية طلبة مؤشرات البحث عقب ظهورها فى أحد البرامج فى موسم رمضان، حيث تحدثت لأول مرة عن سبب وفاة زوجها.

وقالت بدرية طلبة إنها "مستغربة" من توجيه اتهامات لها بقتل زوجها، مؤكدة أنها كلفت محاميها برفع دعوى قضائية، قائلة "معرفش اللي كتبت تعليق تقول إني قتلت جوزي وسافرت جابت الجراءة دي منين، والمحامي حلف مش هيسبها".

وأضافت أنها كانت في باريس لحضور عرض مسرحي بصحبة ابنتها، مشيرة إلى أن زوجها كان في حالة صحية جيدة ويتابعها أثناء رحلتها.

وانهارت بدرية طلبة في البكاء قائلة: "ربنا وحده وكيلي وأنا مش بنام، وأنا لحد دلوقتي رافضة أنه توفى والناس ظالمة أوي ووحشة أوي، والناس طلقتنا وجوزتنا وبيقولوا سابته وهو عيان ومن الكلام ده خلوني راجعت الكاميرات بتاعتى ممكن أكون سيبته تعبان ولقيته زي الفل".

ووجهت حديثها لمنتقديها: "أنتم هتكونوا أحن عليه مني ولو أنا طلقته في بنا عشرة هحزن عليه وبنتي الكبيرة اللي كانت هنا والأحفاد عرفوا من المدرسة وانهاروا".

وتشارك بدرية طلبة بظهور خاص خلال مسلسل وتقابل حبيب الذى يعرض خلال شهر رمضان الجارى على قناة dmc ومنصة watch it، والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.