شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد داود يصوّر الشرنقة بالتزامن مع العرض على watch it والان مع تفاصيل الخبر

يواصل النجم أحمد داود تصوير أحداث مسلسل الشرنقة بالتزامن مع عرض حلقاته على منصة watch it الرقمية، حيث قارب داود على الانتهاء من آخر مشاهد العمل الذى يعد أحدث اعمال منصة watch it الأصلية ويعرض حصرياً على شاشتها خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025

مسلسل الشرنقة يضم قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

شهدت الحلقة الخامس من مسلسل الشرنقة تهديدا غير مباشرا من على الكيال ومساعده أنور لحازم النشار، الذي يقوم بدوره أحمد داود، وهم مساعدي المهندس محسن، الذي يعمل معه "النشار" في تجارة المخدرات، بعد أن قدم داود لابنه حمزة في مدرسة دولية، بلغت أسعارها في السنة الأولى 250 ألف جنيه. بدأ "الكيال" حديثه بأنه يفكر في التجارة في المدراس، ليرد "النشار" بأن العائد في هذا المجال غير كبير وبطيء، ليقاطعه أنور ويقول: "يعني عايز تفهمني أن المدرسة الدولية اللي دخلت ابنك فيها متعملهاش 300 مليون جنيه في السن"، ولم يفهم النشار في البداية معنى الكلام، ليوضح له الكيال المغزى من هذا الحديث بطريقة غير مباشرة.