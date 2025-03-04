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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد داود يصوّر الشرنقة بالتزامن مع العرض على watch it والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالثلاثاء، 04 مارس 2025 03:16 م
يواصل النجم أحمد داود تصوير أحداث مسلسل الشرنقة بالتزامن مع عرض حلقاته على منصة watch it الرقمية، حيث قارب داود على الانتهاء من آخر مشاهد العمل الذى يعد أحدث اعمال منصة watch it الأصلية ويعرض حصرياً على شاشتها خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.
شهدت الحلقة الخامس من مسلسل الشرنقة تهديدا غير مباشرا من على الكيال ومساعده أنور لحازم النشار، الذي يقوم بدوره أحمد داود، وهم مساعدي المهندس محسن، الذي يعمل معه "النشار" في تجارة المخدرات، بعد أن قدم داود لابنه حمزة في مدرسة دولية، بلغت أسعارها في السنة الأولى 250 ألف جنيه.
بدأ "الكيال" حديثه بأنه يفكر في التجارة في المدراس، ليرد "النشار" بأن العائد في هذا المجال غير كبير وبطيء، ليقاطعه أنور ويقول: "يعني عايز تفهمني أن المدرسة الدولية اللي دخلت ابنك فيها متعملهاش 300 مليون جنيه في السن"، ولم يفهم النشار في البداية معنى الكلام، ليوضح له الكيال المغزى من هذا الحديث بطريقة غير مباشرة.
احمد داود
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