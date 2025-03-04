شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والد المنتجة دينا كريم بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالثلاثاء، 04 مارس 2025 03:02 م
تشيع المنتجة دينا كُريِم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جنازة والدها الراحل الخبير الاقتصادى محسن كريم، بعد صلاة عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود فى المهندسين اليوم بعد صلاة العصر، بعدما رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.
وأضافت دينا كريم، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، اليوم الجمعة، على قناة on، أن كل عام بنشوف اللى بيحبه الناس وبناء عليه بنختار العمل اللى بيحبه للسنة اللى بعدها.
ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.
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