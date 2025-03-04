شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والد المنتجة دينا كريم بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

تشيع المنتجة دينا كُريِم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جنازة والدها الراحل الخبير الاقتصادى محسن كريم، بعد صلاة عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود فى المهندسين اليوم بعد صلاة العصر، بعدما رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكانت دينا كُريِم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد تحدثت منذ أيام عن موسم رمضان 2025 وقالت إن الدراما الرمضانية فى هذا الموسم الرمضانى للشركة المتحدة تشهد تنوعا كبيرا وفيها تركيبات مختلفة، كمسلسل "ولاد الشمس".