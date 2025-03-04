روجينا تنشر صورة من المستشفى… “سلامتك يا أشرف”

تعرّض نقيب المهن التّمثيليّة الدّكتور الممثّل أشرف زكي لأزمة صحّيّة مفاجئة، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

في هذا السّياق، نشرت زوجة “زكي”، الممثّلة روجينا عبر خاصّيّة القصص القصيرة على إنستغرام صورة ليده من المستشفى وهو يخضع للعلاج وعلّقت مطمئنةً الجمهور إلى صحّته: “الحمد والشّكر لله.. سلامتك يا أشرف”، دون أن توضّح المزيد من التّفاصيل.

نذكر أنّ أشرف زكي، يشارك في السّباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسليَن الاول “أهل الخطايا”، المؤلّف من خمس عشرة حلقة وهو يجمع الممثّلين :جمال سليمان ، سوسن بدر، أحمد فهمي وغيرهم. والثاني “شهادة معاملة أطفال” بطولة محمد هنيدي، صبري فواز، وليد فواز، محمود حافظ، نهى عابدين، سماء إبراهيم، نهى صالح، وخالد أنور، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج الشركة المتحدة.

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أمّا “روجينا”، فتشارك في بطولة مسلسل “حسبة عمري”، الذي يطرح قضايا اجتماعيّة تخصّ المرأة ويشاركها بطولته الممثّل عمرو عبد الجليل، محمّد رضوان، علي الطّيّب وغيرهم، كما تحلّ ضيفة شرف على إحدى حلقات المسلسل الممثّلة إلهام شاهين، على أن يعرض في النصف الثاني من رمضان.