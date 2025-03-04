بعد حبّ دام أكثر من ستّة عقود، وفاة زوج دوللي بارتون المُلهم لنجاحاتها

توفّي الرجل الذي ألهم دوللي بارتون في أغنيتها الشّهيرة “جولين” وشارك أسطورة موسيقى الرّيف ما يقرب من ستّين عامًا من الحبّ عن عمر يناهز اثين وثمانين عامًا.

توفّي كارل دين بعد حياة زوجيّة مع دوللي بارتون دامت ستّين عامًا تقريبًا، عن عمر يناهز اثنين وثمانين عامًا. ووفقًا لبيان من ممثّل عن “بارتون”، توفّي دين في ناشفيل بولاية تينيسي، وسيتِمّ دفنه في حفل خاصّ يحضره أفراد الأسرة الأقربون.

اشتهرت “بارتون” بأغانيها الصّادقة وصوتها المميّز وكانت تربطها علاقة عميقة بزوجها الرّاحل الذي كان يتجنّب الظّهور العلنيّ. وعبّرت عن حزنها في بيان قالت فيه: “لقد أمضيت أنا وكارل سنوات رائعة عديدة معًا. لا يمكن الكلمات أن تصف الحبّ الذي تقاسمناه لأكثر من ستّين عامًا. شكرًا لكم على صلواتكم وتعاطفكم”.

التقى الزّوجان لأوّل مرّة في عام ١٩٦٤، عندما كانت “بارتون” تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا فقط في ناشفيل.

تذكّرت بارتون هذا اللقاء قائلة: “لقد فوجئت وسعدت لأنّه بينما كان يتحدّث معي نظر إلى وجهي (وهو أمر نادر بالنّسبة لي). بدا مهتمًّا حقًّا بمعرفة من أنا وماذا أفعل”.

وبعد عامَين فقط، في عام ١٩٦٦، تزوّج دين وبارتون في حفل صغير في رينغولد، جورجيا. على مدى عقود من الزّمن ظلّ حبّهما مصدرًا دائمًا للقوّة بالنّسبة لمغنّية الرّيف.

على الرّغم من أنّ “دين” كان متزوّجًا من إحدى أشهر النّساء في العالم، إلّا أنّه ظلّ بعيدًا عن الأضواء طوال فترة زواجهما. كان يدير شركة خاصّة به في ناشفيل وكان يتجنّب إلى حدّ كبير اهتمام الجمهور مفضّلًا أن يعيش حياة هادئة مع زوجته.

غالبًا ما كانت بارتون تتحدّث بحنان عن عائلة دين خاصة والدته التي كانت تشير إليها باسم “ماما دين”. وفي بيان لها، طلبت الأسرة الاحترام والخصوصيّة خلال هذا الوقت العصيب، ولم يتِمّ الكشف عن سبب الوفاة.

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لا يزال إرث كارل دين حيًّا، ليس فقط في قصّة حبّه الشّخصيّة مع بارتون، بل في الأغنية التي لا تُنسى والتي ألهمها “جولين”، والتي تظلّ واحدة من أعظم أغاني بارتون.

نذكر أنّ ثروة بارتون الصّافية تبلغ ستّمئة وخمسين مليون دولار، وهي شهادة على مسيرتها المهنيّة المتعدّدة الأوجه التي تشمل الموسيقى والتّمثيل وكتابة الأغاني والمشاريع التّجاريّة.