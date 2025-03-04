مايلي سايرس ظهرت بتغيير صادم في حفل الأوسكار… شاهدوا الصور

مايلي سايروس على السّجّادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار… بلمسة مختلفة إذ لفتت الأنظار بعدما ظهرت المغنية أمام الجمهور بطريقة مختلفة عمّا اعتدنا.

وعلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، حيث أقيم الحفل شوهدت مايلي بالتّغيير الذي شهدناه والذي تمّ التّعليق عليه كثيرًا عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

تعتبر هذه الأحداث بمثابة اختبار لإظهار المشاهير أنفسهم بشكل مختلف عمّا اعتدنا وأرادت سايروس الابتكار في هذا الصّدد. لذلك فاجأت الجمهور بتبييض حواجبها الذي يعد من التغيّرات الأكثر رواجًا بين المشاهير كما كان الحال مع كاتي بيري، كريستين ستيوارت، مادونا أو كيم كردشيان.

ما حدث مع مايلي هو أنّها مع هذه التّقنية بالإضافة إلى الماكياج الذي كانت تضعه بدا وجهها مختلفًا بشكل ملحوظ.

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ولم تتأخّر ردود فعل كل من يتابعها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ إذ صدمهم هذا الأسلوب. يرونها تتغيّر ولا يصدّقون هذا التّحول. ولذلك توالت رسائل الصّدمة بشأن ما رأوه في مايلي. منهم من قال “ماذا حدث لوجهها؟”، “أنا آسف، ولكنّني خائفة للغاية”، “آمل أن تتعافى ممّا دفعها إلى القيام بذلك” أو “لقد دمّرت المظهر بتلك الحواجب”. هذه بعض ردود الفعل على ما ظهرت به مايلي في تلك الصّورة.