شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بكار يتصدر ترند جوجل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل بكار محركات البحث على موقع جوجل، منذ بداية رمضان 2025، هذا بالرغم من انتهاء عرض حلقات المسلسل الأصلى في 2016، إلا أن قناة النهار على موقع يوتيوب، أصدرت نسخة جديدة من المسلسل تحت اسم بكار رمضان 2025.

وبالرغم من أن شكل شخصيات مسلسل بكار الجديد قريبة من الحقيقية التى اعتدنا على مشاهدتها منذ 1998 حتى وفاة المخرجة الراحلة منى أبو النصر التى أبدعت الشخصية، ومن ثم اسكتمل ابنها شريف المسلسل حتى عام 2007، وتم استكماله في رمضان 2015 و2016 بجودة عالية بشكل فيلم ثلاثي الأبعاد.

شخصية بكار هو طفل نوبي من جنوب مصر، يعيش مع والدته في إحدى قرى النوبة، ومع معزته رشيدة، وشهدت كل حلقة من حلقات المسلسل مغامرة جديدة مع أصدقائه في المدرسة، سواء داخل قريته، أو خارجها.

وتعد أغنية تتر البداية والنهاية لـ مسلسل بكار التي غناها النجم محمد منير البداية من أشهر التترات، التي أحبها جميع المصريين مع اختلاف أعمارهم، ويتذكرها الصغير والكبير إلى الآن.