شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل رمضان 2025.. بداية قصة أحمد العوضى وميرنا نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل، الظهور الأول للفنانة ميرنا نور الدين بشخصية كناريا التى تعمل فى سوق الرخام وتجمع بواقى الورش من أجل بيعها، وتقابل فهد (أحمد العوضى) الذى يعرض مساعدتها فى تجميع بواقى رخام الورشة التى يعمل فيها ويتركه لها فى مكان ما وتأتى لتأخذه بعد إغلاق الورشة.

ظهرت بوادر إعجاب بين فهد وكناريا خاصة بعدما دخل فهد مشاجرة مع شابين من الحارة اعترضا طريق كناريا وضربهما، وبدأت يغازلها وسط ابتسامات منها، وفى اليوم التالى تقابلا صدفة وعرض فهد عليها توصليها ويذهب معها إلى المنزل ويتعرف على أسرتها فوالدتها عايدة رياض، ولها أختين صغيرتين، تعترف لفهد أنها دائما ما تردد بوجود 7 أخوات رجال لها حتى لا تكون فريسة سهلة لأى أحد، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة تطور العلاقة بين فهد وكناريا.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل يعرض قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، ويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.



احمد العوضي وميرنا نور الدين



مسلسل فهد البطل



احمد العوضي وميرنا نور الدين فى فهد البطل



مسلسل فهد البطل

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