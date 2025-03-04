شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى حاضر على شاشات التليفزيون ومحطات الراديو فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يغادر الفنان الدكتور أشرف زكى المستشفى فى الساعات القليلة المقبلة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، حيث تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرصت الفنانة روجينا على طمأنت جمهوره وأحبابه بنشر صورة له من داخل المستشفى على إنستجرام وكتبت: "الحمد والشكر لله.. سلامتك يا أشرف".



روجينا تطمئن الجمهور على اشرف زكى

أشرف زكى متواجد على شاشات التليفزيون ومحطات الإذاعة خلال شهر رمضان الجاري، حيث يشارك بظهور خاص خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدى، والذي يعرض على قناتي cbc وdmc، ومنصة watch it كما يشارك أشرف زكي أيضاً في مسلسل أهل الخطايا بطولة جمال سليمان وسوسن بدر ورانيا يوسف وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويتواجد أشرف زكى أيضاً على محطات الإذاعة خلال شهر رمضان عبر المسلسل الإذاعى أغنى رجل في العالم بطولة أحمد عز وتارا عماد ونهى صالح ومجدى بدر وعبير منير، مروة الأزلى، جهاد أبو العينين، إخراج على مصيلحى، تأليف أيمن سلامة، ويذاع طوال شهر رمضان على محطات راديو النيل الأربعة ميجا FM، شعبى FM، نغم FM، راديو هيتس.

أما بالنسبة للنجمة روجينا فتعمل روجينا على تصوير أحداث مسلسلها الجديد حسبة عمري المقرر عرضه في النصف الثانى من شهر رمضان الجارى، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، إسلام إبراهيم، على الطيب، محمود البزاوي، نادين، نور إيهاب، نور قدرى عمر رزيق وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

يناقش العمل قضية من قضايا المرأة ألا وهى حقوقها بعد الطلاق، من خلال سيدة تنفصل عن زوجها بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".