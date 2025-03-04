شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان ومواقع التواصل.. ترويج وقياس بوصلة المشاهدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى العديد من صناع دراما رمضان 2025 إلى استغلال حساباتهم على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، التى تعج بمئات آلاف المتابعين، للترويج لتلك المسلسلات بقوة بل وقياس ردود أفعال المشاهدين، فمواقع التواصل تمثل رافدا مباشرا وسريعا لقياس آراء الجمهور ومواقفهم تجاه الأعمال الدرامية، وهو ما نجح فى استغلاله العديد من النجوم بشكل إيجابى.

ففى ظل الزحام الشديد فى العروض الدرامية الرمضانية يلجأ العديد من النجوم إلى مشاهدة مسلسلاتهم ومتابعة ردود الفعل وتكثيف التفاعل مع الجمهور يوميا فى كل التفاصيل من خلال السوشيال ميديا، بينما يفضلون متابعة مسلسلات زملائهم بعد الشهر الكريم.

وسارعت الفنانة كندة علوش إلى اللجوء السوشيال ميديا لمعرفة رد فعل الجمهور على بداية إطلالاتها فى مسلسل إخواتى حيث نشرت مجموعة صور لها وكتبت: "أول ظهور لكندة علوش في مسلسل إخواتي.. أيه رأيكم في دورها في أول حلقة مين متحمس لباقي الأحداث".

كما واصلت الترويج للمسلسل على حسابها بموقع إنستجرام عبر نشر مقتطفات لمشاهدها في بدايات المسلسل، وكتبت: "تاني يوم لناهد.. مين شاف تاني حلقة من إخواتي، مؤكدة أنها تلقت ردود فعل قوية وإشادات من الجمهور على دورها، مشيرة إلى أن الآراء كلها إيجابية والناس أحبت المسلسل وأداء النجوم من أول حلقة.

وقالت كندة علوش ، في تصريح لـ / أ ش أ / ، إنها سعيدة بردود الفعل الأولية التي وصلتها حتى الآن عن المسلسل ودور ناهد الذي تستمع بأدائه، مشيرة إلى أنها محظوظة بالمسلسل وبفريق العمل الذى تستمتع بالعمل معه.

وأضافت أن ما جذبها فى شخصية ناهد التى تجسدها أنها لا تشبه أى كاركتر قدمته فى السابق لأنها ذات طابع كوميدى وهو المجال الذى تعشقه ولم يكن لديها فرص كثيرة لتقديمه.

ويُسلط المسلسل الضوء على حياة أربع شقيقات يواجهن معا تحديات وصعوبات متعددة على مختلف الأصعدة، حيث تدور أحداثه فى إطار درامي اجتماعي مشوّق، حيث يحكي قصة أربع شقيقات تجمعهنّ روابط قوية رغم اختلاف شخصياتهنّ وتوجهاتهنّ في الحياة.

ويبدأ المسلسل بجريمة غامضة تقلب حياتهن رأسا على عقب وهي مقتل زوج إحدى الشقيقات في ظروف غامضة، وتجد الأخوات، بعد وقوع الجريمة، أنفسهن وسط شبكة من الأسرار والمكائد العائلية التي تكشف وجوها خفية لأشخاص كانوا يظنونهم أقرب الناس إليهم، هذه الحادثة تصبح نقطة تحول في حياتهنّ، حيث يضطررن لمواجهة ماضيهنّ وصراعاتهنّ الداخلية والخارجية.

ويشارك في بطولة المسلسل نيللي كريم وروبي، وجيهان الشماشرجي ، وحاتم صلاح، ونبيل عيسى، وعلى صبحي، وإسلام حافظ، وتأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

ويحرص النجم أحمد العوضي على مشاهدة مسلسله الرمضاني فهد البطل لأنه يريد متابعة ردود الفعل بنفسه أولًا بأول، خاصة أنه يعتبر المشاهدين أخوته ،ويفضل مشاهدة أعمال زملائه الدرامية بعد شهر رمضان.

ويقول أحمد العوضي إنه يحب التفاعل مع جمهوره يوميا في كل تفاصيل المسلسل، أما بالنسبة للمسلسلات الأخرى، فيرى أن كل زملائه أعمالهم مميزة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح بقدر المجهود الذي بذلوه.

وأضاف "إذا ما أسعفني الوقت سأشاهد بالطبع أعمالهم ولكن لا أعتقد ذلك لأنني سوف استكمل التصوير في شهر رمضان، وبالتالي من الممكن أن أشاهد أعمال زملائي بعد شهر رمضان".

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد ( ويجسده أحمد العوضي ) الشاب الصعيدي الذي يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله يدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

ويشارك في بطولة المسلسل ميرنا نور الدين، ومحمود البزاوى، وحمزة العيلى، وكارولين عزمى، وعصام السقا، وصفوة، وأحمد عبدالعزيز، وصفاء الطوخى، وعزت الزين، ولوسى، ويارا السكرى، وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.