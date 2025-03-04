شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تكشف عن دور يسرا فى عودتها إلى زوجها بعد انفصال شهر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة شيماء سيف عن دور النجمة يسرا فى عودتها إلى عصمة زوجها محمد كارتر بعد انفصال دام 30 يوما، حيث اعتبرتها شيماء سيف السبب الأول بعد الله فى إعادة المياه لمجاريها مع زوجها، إذ حرصت يسرا على تهنئة شيماء وزوجها محمد كارتر على عودتهما من خلال منشور على استورى حسابها بموقع إنستجرام.

وكتبت يسرا: "حبايب قلبى ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم ويبعد عنكم كل شر بحبكوا أوى"، لترد شيماء سيف على تهنئة يسرا وكتبت هى الأخرى على حسابها بموقع إنستجرام: "إنتى السبب بعد ربنا فى رجعونا لبعض ربنا يخليكى ليا يا قلبى ويا حظ مين فى حياته قلب زى قلبك بحبك قد العالم".



شيماء سيف

شيماء سيف تعود لزوجها بعد انفصال شهر

وكان محمد كارتر قد أعلن على حسابه بموقع إنستجرام عودته إلى زوجته الفنانة شيماء سيف بعد انفصال شهر فقط ونشر صورة لهما، وكتب عليها قائلاً: "اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا حبيبتي رجعت لحضنى"، ليدخل الجميع يهنئونهما ويتمنون لهما حياة سعيدة مرة أخرى.

وفى شهر فبراير الماضى، وتحديدا يوم 3 فبراير أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر، وعلقت قائلة على حسابها على إنستجرام: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

شيماء سيف تشارك فى مسلسل إش إش

يذكر أن سيماء سيف تشارك فى بطولة مسلسل إش إش الذى يعرض حالياً ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، ندى موسى، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، ندا موسى، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسى، أحمد عبد الله، طارق النهري، حمدي هيكل، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.