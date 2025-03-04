شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 4.. كشف سر الهجوم على أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل أمس مع مهاجمة أشخاص كُثر لمنطقة شق التعبان وحاصروا فهد البطل، بعدما سألوا عنه، وهو ما انتهت عنده الحلقة، وبالتالى بات غير معلوم من أين جاء هؤلاء الرجال وسبب هجومهم على فهد البطل، وهو ما يجعل الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل تجاوب عن هذا التساؤل.

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل مشهد جمع غلاب مع زوجته ووالدة فهد "صفاء الطوخى"، والتى سألتهم أثناء قلقها على عمر ابنها باسترجاع الذكريات القديمة وسألته هل هو برىء من دم حماد شقيقه أم لا.

مسلسل فهد البطل الحلقة 3

مسلسل فهد البطل الحلقة الثالثة تكشف أيضًا عن رد فعل فهد بعد رؤية توفيق التمساح في معرضه بشق التعبان، وهو الشخص الذى حرض عمه غلاب (أحمد عبد العزيز) على قتل والده حماد قبل 28 سنة، حيث شاهده يوزع لحمة على الفقراء، ليسأل عنه ويعرف اسمه.

كانت الحلقة انتهت عند تذكر العوضى مشهد قتل أبيه، ومساهمته في ذلك، ليقرر الذهاب له وهو ما يجعل الجمهور ينتظر انتقامه منه، فهل سينتقم منه على الفور أم سينتظر ويحصل على حقه بطريقة أفضل بدلاً من أن يتهور ويقتله ليعود بعدها إلى السجن مرة أخرى، وفى نفس الوقت ينتظر فهد، محسن منصور للحصول على حقه من فهد الذى قتل شقيقه.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، وويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025