هذا هو سبب اختيار ياسمين عبد العزيز للفستان الاحمر في بوسترات مسلسلاتها

اختيار ياسمين عبد العزيز الفستان الأحمر في بوسترات مسلسلاتها

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"اللي مالوش كبير" ياسمين تتحدى بالأحمر

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"ونحب تاني ليه" ياسمين واقعة بالحب

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"وتقابل حبيب" ياسمين في دراما إجتماعية

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:23 مساءً - تنافس الفنانةفي المارثون الرمضاني من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، وقد ظهرت ياسمين على بوستر المسلسل بفستان باللون الأحمر، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر بفستان باللون الأحمر، فعلى مدار سنوات، اختارت النجمة اللون الأحمر ليكون عنوانًا لإطلالاتها في بوسترات مسلسلاتها الرمضانية، مثل مسلسلات "ونحب تاني ليه، واللي مالوش كبير".أوضح شريف مختار مصمم البوسترات لموقع " ET بالعربي" سبب اختيارللظهور بالفستان الأحمر في بوسترات مسلسلاتها، مؤكدًا أنه حاول اقناعها بالتغيير، لكنها مقتنعة أن اللون الأحمر جذاب ويميزها، حيث قال : "هي ياسمين ليها وجه نظر، هي شايفة أن اللون الأحمر جذاب وملفت للنظر فهي بتحب دا على المستوى الشخصي".وأكمل مختار : "ودا أتكرر معانا كذا مرة وحاولت اقتعها نغير، بس هي ليها وجهة نظر، وأنا بشوف أن طالما الفنان بينجح والناس بتحبها خلاص تمام، وبالنسبة لمقارنة الناس، البوسترات الرئيسية مختلفة، بس علشان اللون الأحمر مشترك بينهم لهذا السبب الناس قارنت".وتابع : "أنا بحاول دائما أغير المود العام للبوستر، علشان ميبنش أننا بنكرر، بحاول أبعد بقدر المستطيع عن السنين الماضية، والقصة السنة دي دراما إجتماعي فكنا عايزين نطلع على البوستر العائلة شيك من خلال الملابس ووقفات الشخصيات".كما ظهرتبالفستان الأحمر على بوستر مسلسل "اللي مالوش كبير"؛ والذي شارك في المارثون الرمضاني 2021؛ وقد عكس البوستر الشخصية التي جسدتها ياسمين وهي "غزل"، الفتاة القوية التي تتمرد على الظلم وتسعى للتحكم في مصيرها.مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز و، وخالد الصاوي، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغني، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.أطلعوا على إليسا تُقدم أغنية مسلسل وتقابل حبيب لـ ياسمين عبد العزيزكما ظهرتفي بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" والذي نافس ضمن مسلسلات رمضان 2020، وظهرت ياسمين على البوستر بفستان أحمر ناعم وسيطر أجواء الرومانسية والغموض على البوستر.وتدور قصة المسلسل حول "غالية" التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور "عبدالله" فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير،، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.وقررتاختيار الفستان الأحمر في بوستر مسلسلها الرمضاني 2025 "وتقابل حبيب"، وتدور الأحداث حول شخصية ليل الحسيني وتجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف ليل، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز،، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمدالخبيري وإنتاج شركة سينرجي.يمكنكم متابعة رمضان 2025... نجوم بأكثر من وجه في المسلسلاتلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».