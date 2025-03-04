دينا الشربيني تكشف لأول مرة عن اصابتها بجلطة

إصابة خطيرة تتعرض لها دينا الشربيني

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مسلسل كامل العدد++

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:23 مساءً - تحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش الليلة في برنامجه الشهير ABtalks، وتصدر برومو الحلقة ترند مؤشرات البحث.كشف البرومو عن الكثير من تفاصيل وأسرار الحلقة التي ستعلنها دينا الشربيني لجمهورها، وكان لافت للانتباه اعتراف دينا للمرة الأولى، بإصابتها بجلطة بعد وفاة والدها، لتدخل بعدها في نوبة بكاء شديدة.وقالت دينا: "جاتلي جلطة بعد وفاة أبويا وأول مرة أقول الموضوع ده، وربنا يرحمه ويغفر له".كما تكشف دينا الشربيني العديد من أسرارها التي تناولها البرومو حول مرورها بأسوأ ثلاث سنوات في حياتها، وكواليس أعمالها وغيرها من التفاصيل المثيرة التي تكشفها الحلقة.يشار إلى أن دينا تشارك في موسم رمضان الجاري من خلال الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد++" واستطاع أن يلفت الأنظار ويتصد ترند مؤشرات البحث منذ عرض الحلقات الأولى من العمل ، وتدور أحداث هذا الموسم حول حياة (أحمد) و(ليلى) وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بعد دخول طليق (ليلى) وشقيقة (أحمد) إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.العمل من إخراج خالد الخلفاوي، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع عدد كبير من النجوم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ميمي جمال، لينا صوفيا، عمرو صالح، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، مالك عماد والطفلة سيليا محمد سعد.قد يعجبك في أولى حلقات كامل العدد++ لينا صوفيا تشعر بـ الإرتباك

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