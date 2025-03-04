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هشام ماجد يحمس جمهوره للحلقات القادمة من أشغال شقة جدًا

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هشام ماجد يحمس جمهوره للحلقات القادمة من أشغال شقة جدًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:23 مساءً - تصدر مسلسل "أشغال شقة جدًا" ترند مواقع التواصل الأجتماعي منذ عرض أولى حلقاته، وقد حمس الفنان هشام ماجد جمهوره ومتابعيه ومحبيه للحلقات القادمة.

هشام ماجد يحمس جمهوره للحلقات القادمة من أشغال شقة جدًا

حرص الفنان هشام ماجد على أشعال حماسة الجمهور للحلقات القادمة من مسلسله الرمضاني "أشغال شقة جدًا"، حيث قام بنشر صورة جمعته بأبطال المسلسل وهم أسماء جلال ومصطفى غريب؛ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وعلق عليها قائلًا : "مصايب لسه جاية فالطريق".
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تفاعل المشاهير مع منشور هشام ماجد

وقد تفاعل عدد من المشاهير مع منشور هشام ماجد، حيث قالت الإعلامية إنجي علي: "بحبكم بس برافو برافو برافو"، كما قالت سلمى أبو ضيف : "صريخ ضحك بجد".
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مسلسل أشغال شقة جداً

في الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، تزداد معاناة الطبيب الشرعي "حمدي - هشام ماجد" وزوجته الإعلامية "ياسمين - أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، ودنيا ماهر، وإنتصار.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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