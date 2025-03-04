هشام ماجد يحمس جمهوره للحلقات القادمة من أشغال شقة جدًا

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تفاعل المشاهير مع منشور هشام ماجد

مسلسل أشغال شقة جداً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:23 مساءً - تصدر مسلسل "أشغال شقة جدًا" ترند مواقع التواصل الأجتماعي منذ عرض أولى حلقاته، وقد حمس الفنانجمهوره ومتابعيه ومحبيه للحلقات القادمة.حرص الفنانعلى أشعال حماسة الجمهور للحلقات القادمة من مسلسله الرمضاني "أشغال شقة جدًا"، حيث قام بنشر صورة جمعته بأبطال المسلسل وهم أسماء جلال ومصطفى غريب؛ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وعلق عليها قائلًا : "مصايب لسه جاية فالطريق".وقد تفاعل عدد من المشاهير مع منشور هشام ماجد، حيث قالت الإعلامية إنجي علي: "بحبكم بس برافو برافو برافو"، كما قالت سلمى أبو ضيف : "صريخ ضحك بجد".يمكنكم متابعة تصدرت الترند بعد ظهورها في أشغال شقة.. من هي إسلام مبارك؟في الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، تزداد معاناة الطبيب الشرعي "حمدي - هشام ماجد" وزوجته الإعلامية "ياسمين - أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، ودنيا ماهر، وإنتصار.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».