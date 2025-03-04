باسم مغنية يشيد بفريق عمل مسلسل بالدم: ناس ناجحين 

باسم مغنية في كواليس مسلسل بالدم ويوجه رسالة لهؤلاء

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ثنائية باسم مغنية ورولا بقسماطي في مسلسل بالدم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:23 مساءً - حقق مسلسل "" أصداء واسعة عقب عرض أولى حلقاته، إذ نال العمل استحسان الكثيرين لعدة أسباب أبرزها قصته التي تتمحور حول المحامية "" الشخصية التي تقدمها النجمةوالتي تخوض رحلة بحث للتعرف على والديها الحقيقيين، إضافة لـ الأداء المقنع لأبطاله.جميعها أمور دفعت أحد أبطال المسلسل وهو الفنان باسم مغنية إلى الإشادة بالجهود التي يبذلها الأشخاص الذين يقفون خلف كاميرات التصوير باعتبارهم جزء كبير من نجاح المسلسل، وشارك " مغنية" متابعيه صورة تجمعه بهؤلاء عبر صفحته على " انستغرام"، معلقاً بالقول" نجاح أي عمل ما بيكمل إلا إذا فيه ناس ناجحين بيساهموا بهالنجاح. شكرا غسان نخول المخرج المنفذ. وموضر الجاسم مساعد المخرج. كل الحب".ويقدم الفنان باسم مغنية شخصية "وليد" خلال أحداث مسلسل " بالدم" وهو الشخص الذي دائم الإزعاج لأفراد أسرته بسبب عدم اتباعه للكثير من القواعد التي وضعها قانون لبنان ولاسيما في تعاملته اليومية مما يعرضه للكثير من المواقف المحرجة ، هذا إلى جانب الألغاز أو السر الذي يحيط بعلاقته بزوجته " ليان" رولا بقسماطي، ولا سيما فيما يتعلق بموضع حملها حيث أوهمت الأخيرة الجميع بأنها في الشهور الأولى للحمل كل ذلك بدعم زوجها "وليد"، ولكن دون معرفة سبب اقدمهم على هذه الكذبة حتى الآن.ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم بديع أبو شقرا، جيسي عبدو،كارول عبود، مارلين نعمان، سعيد سرحان،وسام فارس،سينتيا كرم وآخرون، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وتأليف نادين جابر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».