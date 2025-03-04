بعد عودتها لزوجها .. شيماء سيف توجه رسالة ليسرا: انتي السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:23 مساءً - في مفاجأة كبيرة لكل محبيهم أعلن المنتج محمد كارتر عن عودته لزوجته الفنانة شيماء سيف، بعد طلاق استمر شهر تقريبا، ومن جانبها قد حرصت الفنانة يسرا على تهنئتهما، والتي أوضحت شيماء أن الفضل لها في أمر الصلح بينها وبين زوجها.

شيماء سيف توجه رسالة ليسرا بعد عودتها لزوجها

بعد إعلان المنتج محمد كارتر عن عودته لزوجته الفنانة شيماء سيف، عبر عدد كبير من النجوم عن فرحتهم بهذه العودة، وكان أبرزهم النجمة يسرا، والتي عبرت عن سعادتها من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"، وعلقت على الصلح قائلة : "حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل الشر .. بحبكوا أوي".

لتقوم شيماء سيف بإعادة نشر "ستوري" يسرا من خلال حسابها موضحة أنها السبب في هذا الصلح، وقالت شيماء : "انتي السبب بعد ربنا في رجعونا ربنا يخليكي ليا يا قلبي وياحظ مين فحياته قلب زي قلبك .. بحبك قد العالم".

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب شيماء سيف على إنستغرام

عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

يذكر أن المنتج محمد كارتر أعلن عودته إلى زوجته شيماء سيف من خلال نشر صورة تجمعها عبر صفحته على " انستغرام" معلقاً" اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حببتي رجعت لحضني".

وكانت شيماء سيف قد أعلنت في شهر فبراير الماضي انفصالها عن زوجها محمد كارتر بمنشور عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على " انستغرام" .." قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير.

يمكنكم متابعة قصة شيماء سيف ومحمد كارتر في 6 سنوات قبل إعلان انفصالهما

تواجد شيماء سيف في دراما رمضان بمسلسل " إش إش"

وتتواجد النجمة شيماء سيف الموسم الدرامي الرمضاني الحالي من خلال مشاركتها في مسلسل " إش إش" إذ تلعب دور راقصة شعبية، واستطاعت عقب ظهورها بمشاهد العمل أن تنال على استحسان وإشادة الكثيرين من متابعي العمل لأدائها المتقن للدور المخول لها.

مسلسل إش إش تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من «إش إش»، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»