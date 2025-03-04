خطأ درامي في مسلسل "قلبي ومفتاحه" يلفت انتباه الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تعرض مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي يعرض في الموسم الرمضاني، لملاحظة من الجمهور حول أحد المشاهد في الحلقات الأولى، في هذا المشهد، تظهر مي عز الدين أثناء توجهها لتغيير حالتها الإجتماعية في بطاقة الرقم القومي، حيث تأخذ معها زوجها المستقبلي وتخبره عن زواجها السابق، ثم تسلم البطاقة للمأذون، ولكن عند التركيز على البطاقة، يظهر فيها كلمة "مطلقة"، وهو ما أثار إنتباه المشاهدين، يتناول المسلسل قضية "المحلل الشرعي"، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين مثل أشرف عبد الباقي ودياب، وهو من إخراج تامر محسن.

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