زينة تكـ شف أسراراً لأول مرة خلال مقلب " رامز إيلون مصر "

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الممثلة المصرية زينة في برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال خلال رمضان 2025، حيث تعرضت لمقلب مليء بالمواقف الصادمة والساخرة.

بدأ المقلب بتعليقات لاذعة من رامز حول شخصيتها، مما أثار جوًا من التوتر والمرح في الحلقة.

خلال المقلب، فاجأت زينة رامز بالكشف عن بعض الأسرار، مثل اسمها الحقيقي "وسام"، وأكدت أن عمرو دياب نصحها بإستخدام اسم "زينة"، كما ذكرت أنها كانت تلعب كرة القدم في نادي الزمالك أثناء طفولتها.

وعند سؤالها عن إمكانية مصالحة الممثلة المصرية رانيا يوسف، أجابت زينة بإنتباه: "والله ما بيني وبينها حاجة.. معرفهاش خالص"، مؤكدة أنها لا تهتم بأمرها. وعندما سألها رامز عن الأعمال التي شاهدتها لرانيا، ردت : "شفت لها مهرجان الجونة بس" ,

وفي نهاية الحلقة، أجبرت على تقديم وعد لرامز بأنها ستشارك في فيلم معه بدون أجر، حيث قالت: "وحياة ولادي هعمل معاك فيلم بدون ولا جنيه".

وفي نهاية الحلقة، سألها رامز سؤالًا عن الشخص الذي سيفرح أكثر بمقلبها، هل رجل أم امرأة، فكان ردها: "أعدائي كلهم رجال".

​​​​​​​