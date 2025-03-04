خالد الراجح يكشف تفاصيل تواصله مع نبيلة عبيد من أجل " جذوة "

ميرنا وليد - بيروت - خالد الراجح منتج ومؤلف من المملكة العربية السعودية، ومن بين الأعمال التي قدمها فيلم "نجد" الشهير الذي ألفه وأنتجه وهو أخراج سمير عارف.

وبطولة كلٍ من حياة الفهد، مريم الغامدي، إبراهيم الحربي، زهرة الخرجي وغيرهم، وفي خطوة جديدة، ينتج الؤاجح ويؤلف مسلسل "جذوة" بطولة الممثلة المصرية نبيلة عبيد، وإخراج خالد الحجر.وفي المتمر الخاص بـ"جذوة" كان لمقعنا لقاء مع الراجح، حيث تحدث عن العمل الذي قدمه في السابق "نجد"، وعن مسلسل "جذوة"، وتفاصيل تواصله مع الممثلة نبيلة عبيد للمشاركة في العمل.

التفاصيل في الفيديو المرفق: