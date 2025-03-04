تصرّف جاستن بيبر تجاه هايلي بالدوين حديث الجمهور..هل هما على خلاف؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو للنجم العالمي جاستن بيبر من حفل عيد ميلاده، وأشار البعض الى انه لم ينظر الى عيني زوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين أبدا، ما سبب تكهنات عند البعض بأنهما ربما على خلاف، الا ان هذا الأمر غير صحيح.



وكان شارك جاستن بيبر، متابعيه عبر صفحته الرسمية، مجموعة صور احتفل من خلالها بعيد ميلاده الـ31.

وظهر جاستن في الصور برفقة هايلي بيبر وطفلهما جاك بلوز البالغ من العمر 6 أشهر. ووثق جاستن من خلال الصور لحظات خاصة له كأب من طفله إذ ظهر وهو يرفع ابنه جاك للأعلى، بينما كان هو وهايلي يحدقان فيه بحب.