ميرنا وليد - بيروت - علقت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى د. هبة القواس، على اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة في الرياض، ونشرت القواس، على صفحتها الخاصة، صورة تجمعهما، وعلقت: "كسعودية - لبنانية، أعيش لحظة استثنائية حيث يلتقي ولي عهد وطني برئيس بلدي الأم في الرياض. لقاء يحمل الأمل بنهوض لبنان بدعم المملكة ورؤية سمو ‎ولي العهد، التي تبني المستقبل على أسس التعاون والتنمية".

وأضافت القواس: "نهضة لبنان تبدأ بوحدة أبنائه، ووقف الفساد، والإصلاح الجاد، والمملكة كانت وستبقى السند في هذا المسار. وكما كانت موسيقاي دائمًا جسراً للعناق الثقافي بين بلدينا، نأمل أن تعزف المرحلة القادمة سيمفونية النهوض والازدهار".

كانت هذه تفاصيل خبر هبة القواس في تعليق مؤثر على لقاء الرئيس جوزيف عون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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