حلا الترك تستقبل رمضان بإطلالات أنيقة ولمسات إبداعية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة حلا الترك على استقبال شهر رمضان المبارك بطريقتها الخاصة، حيث زيّنت منزلها الفخم بالفوانيس وتألقت بالعباءة الرمضانية الأنيقة.

وشاركت الترك متابعيها على “إنستغرام” بصور عفوية لمجموعة من العباءات التي يبدو بأنها قامت بتصميمها بنفسها، حيث ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي عباءة فضفاضة باللون الذهبي بتصميم أنيق وكانت تنسّق ألوان باقي العباءات وتمسك القماش بيدها بطريقة احترافية، مؤكدةً اهتمامها الكبير بعالم التصميم والموضة.

وأطلّت الفنانة البحرينية بصور أخرى بعباءة أنيقة باللون الفوشيا بتصميم راقٍ يناسب الإفطار ومناسبات السحور، وبدت في غاية الجمال بمكياج قوي يبرز ملامحها الجميلة، إضافة إلى شغفها في عالم الموضة الذي تحرص دائماً على إظهاره للجمهور.

وفي وقت سابق، استعرضت حلا الترك الزينة في منزلها، وشاركت متابعيها بصورة للجلسة العربية مع الخيمة الجميلة التي أعدّتها بالقرب من السلالم، وجهزت المكان بالفوانيس الملوّنة ومتعددة الأحجام، إضافة الى الوسائد المزيّنة بصور رمضانية مع الحلوى والألوان، ونقلت الأجواء في منزلها بطريقة جميلة الى الجمهور.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صور الفنانة الشابة وتغزّلوا بأسلوبها المحتشم في ارتداء الملابس وباعتمادها على المكياج الناعم، وعبّروا عن سعادتهم بنجاحها في مجال الموضة إلى جانب الفن، متمنين لها المزيد من النجاح في حياتها الشخصية والمهنية.