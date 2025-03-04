مي عمر ترد على إشادة فنانة شهيرة بـ”إش إش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” منشوراً وجّهت فيه رسالة للفنانة فريدة سيف النصر بعد إشادة الأخيرة بها، بسبب مسلسلها الجديد “إش إش” الذي تنافس به في الموسم الرمضاني 2025، متمنيةً أن تنال فرصة العمل مع فريدة مرة أخرى.

وكتبت مي قائلة: “يا حبيبتي يا فوفا، شكراً على كلامك الجميل… العمل معاكي كان من أحلى التجارب وإن شاء الله نتقابل في عمل جديد قريب… وحشتيني قوي، وربنا يديكي الصحة والعافية دايماً… بحبك يا فوفا”.

وكانت فريدة سيف النصر قد نشرت فيديو لأحد مشاهد مي عمر في مسلسل “إش إش”، وعلّقت عليه قائلةً: “لما يبقى مشهد فيه الناس الحلوة دي كلهم ومايخرش المية زي مابيقولوا تبقى سيمفونية… طبعاً كلهم جامدين أوي… إدوارد وعصام السقا وشيماء سيف ودينا وانتصار، وطبعاً بريمادونت العمل الغير متوقع منها ببراءة وجهها تعمل إش أش… شاااابو ياقلبي”.

وتابعت: “بس ليه… لأن المايسترو فاهم يشغل الفرقة إزاي وإمتى يبقى في سولو وإمتى عزف جماعي… محمد سامي… موهوب لدرجة تخض… مرعب… خاصة أن سيد الناس منطقة تانية شكل مختلف وعلى فكرة “إش إش” مش لايت أبداً… الاتنين فيهم معاناة وعمق باختلاف الطبقات… حبيبي أنت خمسة في واحد الله أكبر… خدوا بالكم من الطلعة الأولى يا هاتكملوا يا شكراً وفي العملين دوول أنا باقول هاتكملوا… رهيب يا مصنع الفنون جنون… شاااااااااابو”.