هشام الهويش يكشف هذه الأسرار العائلية والفنية في “شطرنج”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ الإعلامي والفنان السعودي هشام الهويش في ثاني حلقات برنامج شطرنج الذي يُقدّمه الإعلامي عبد الرحمن الدين عبر تلفزيون دبي ومنصة أوان.

في بداية الحلقة تحدث هشام عن حياته الأسرية ونشأته وسط عائلة كبيرة منوّهاً بأنّ والده متزوّجاً من ثلاث زوجات، كما استذكر رحيل شقيقه في سن صغيرة بسبب أزمة ربو. وعن طريقة التربية التي يعتمدها مع أولاده أشار إلى أنّ طريقة التعامل مع الأولاد في الوقت الحالي مختلفة بحسب اختلاف الزمن خاصة في أسلوب إعطاء النصائح من خلال التقرّب منهم ليكونوا بمثابة الأصدقاء. واستعرض بعض الصعوبات والتحديات في تربية الجيل الحديث بسبب تعلقهم بالتطور التكنولوجي. ووصف والدته بالجدة الحنونة.

هشام وصف علاقته بزوجته نادين بأنها شراكة حياة جميلة بين الزواج والصداقة. وعما لو كان أحد من أولاده يتمتع بموهبة فنية كشف أنّ ابنته هيا تهوى الرسم.

استذكر الهويش بداياته الفنية في برنامج ستار أكاديمي وانقسام عائلته بين مؤيد ومعارض لمشاركته فيه لأنّ فكرة برامج الواقع كانت غريبة حينها في المجتمع السعودي لكنه أصر على هذه الخطوة. وعن المرحلة التي تلت مشاركته نوّه بأنه كان ينقصه الخبرة الفنية، ويكمن التحدي بعدها في الحفاظ على النجومية والاستمرارية.

أيضاً كشف عن محاولته استرجاع صداقاته مع المشاركين في ستار أكاديمي 2 من خلال إنشاء مجموعة وتساب لكن لم يلقى تفاعلاً باستثناء البعض منهم أحمد صلاح، سلمى غزالي وبشار غزاوي.

عن فترة الدراسة، صرّح الهويش بأنّه تلقى دروسه الأكاديمية داخل المنزل لمدة عامين لأنّ إحدى الجهات استأجرت منزل والده لإنشاء مدرسة بداخله.

سأل عبد الرحمن ضيفه عن تجربته المتنوّعة بين الغناء والتمثيل والتقديم، مستذكراً كونه بطل أول فيلم سعودي بعنوان “كيف الحال”، وفي هذا السياق قال الهويش:”كانت خطوة ممتازة ورائعة لتقديم أول فيلم في السينما السعودية وأشكر سمو الأمير الوليد بن طلال لأنه صاحب هذه الفكرة”. واستكمل:”ما زلت أفكّر في تقديم أفلام خاصة في ظل التطور الحاصل اليوم في السعودية لكن أركز حالياً على تقديم البرامج، وأنا أهتم بتقديم الأفكار الجديدة إن كان على صعيد البرامج أو السينما”. أما عن الغناء فقال:”أحب أوظّف صوتي في برامجي”.

في تعليقه على غيابه عن تقديم المهرجانات، قال الهويش:” اختيار القيّمين لمقدّم أو مقدّمة لمهرجان معين هو يأتي من دراسة معينة وبالتالي يكون اختيار صائب”، واستكمل بالقول:”إن كنتُ من المدعوين فأنا أول المُلبّين وإن لم أُدعى فأنا أول المهنّئين”.

وعما اكتسبه من خبرة في تقديم البرامج ومنها “هذا مكانك” أجاب الهويش:”تعلمت كيفية إدارة الحوار، التعامل مع الضيف وطرح الأسئلة دون تجريح”. وكشف أنّ برنامج كاربول كايروكي هو أصعب برنامج قدّمه لأنه خارج الاستديو ويتطلب التركيز على الكثير من التفاصيل.

في الفقرة الأخيرة طُرح على الهويش أسئلة قصيرة قال فيها أنّه يرغب في استضافة الممثل السعودي ناصر القصبي.

اعتبر الهويش أنّه لا يوجد منافس له في البرامج الترفيهية داخل السعودية، وعن الضيف الذي فاجأه بشكل إيجابي في برامجه اختار شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم وأخطبوط العود عبادي الجوهر.

كشف عن أنّ النجمة مايا دياب شعرت بالتوتر خلال تصوير إحدى الحلقات معه لأنه كان على وشك التعرض لحادث سير لكنه استطاع احتواء الأمر. ونفى الشائعات حول وجود أي خلاف بينه وبين مقدم البرامج وسام بريدي الذي قام بتقديم كاربول لموسمين.