إلهام شاهين تكشف سبب فشلها في الإنتاج وتأثير عداواتها على شقيقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلَّت الفنانة إلهام شاهين ضيفةً على برنامج “سابع سما”، الذي تقدّمه الإعلامية راغدة شلهوب، حيث تحدّثت خلال اللقاء عن مواضيع مختلفة، ومن بينها فشلها في الإنتاج.

وعن فشلها في مجال الإنتاج، أوضحت إلهام أن السبب هو أنها ليست “تاجرة”، إذ إن السينما تحتاج فناً وصناعة قوية وتجارة، وفي ذلك الوقت لم تكن تملك الخبرة الكافية في كيفية تسويق أعمالها وبيعها، وقالت: “أنا لست تاجرة… ومن أجل عمل سينما، لا بدّ من التركيز على الفن والصناعة والتجارة، لكنني أغفلت الجانب الأخير، ولم تكن لدي الخبرة الكافية لتسويق الأعمال من أجل الحصول على المال”.

أما بالنسبة الى عدم تحقيق شقيقها أمير شاهين الشهرة في مجال التمثيل، فقالت إنه تأثر بعداواتها في الوسط الفني، وشدّدت على أن شقيقها قدَّم أدوار بطولات، قبل أن تنخرط هي في مجال التمثيل.

وعلّقت إلهام شاهين على الجدل الذي حصل في وقتٍ سابق، بعدما وصفت زميلتها الفنانة نبيلة عبيد بـ”والدتها”، قائلةً: “معلش دي حاجة ما تزعّلش، بس أنا ماما كانت صغيرة أوي، كان بيني وبينها 16 سنة، وهو مش فرق كبير، أنا قلت ذلك احتراماً لها”.

ولفتت إلى أنهما تصالحتا بعدما شعرت نبيلة بالإساءة من كلامها، وأشادت إلهام بها معدِّدةً خصالها الحَسنة، مُشيرةً الى أن قلبها طيب وتتصل دائماً مع الآخرين للاطمئنان عليهم.