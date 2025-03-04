محمد حماقي يكشف حالته الصحية بعد الجراحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد حماقي، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” منشوراً كشف من خلاله عن تطورات حالته الصحية بعد انتشار أخبار عن تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لجراحة عاجلة، مشيرًا الى أنه خرج حاليًا من المستشفى.

وكتب حماقي قائلًا: “كل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم ويا رب يكون شهر خير علينا كلنا، الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير فيها مبالغات عن حالتي الصحية”.

تابع: “أنا حابب أطمنكم كنت بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة كبيرة والحمد لله تمت بسلام وأنا دلوقتي في البيت، شكرًا على سؤالكم ودعواتكم وربنا ما يخض حد على حبايبه أبدًا”.

كانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها محمد حماقي مستلقيًا على السرير بالمستشفى، وترددت أنباء عن خضوعه لعملية جراحية عاجلة من دون الكشف عن طبيعة العملية التي خضع لها.

وصدمت صورة حماقي الملايين من محبيه ومتابعي فنه بمصر ومختلف دول العالم ممن طالبوا بالدعاء له وأن يخرج من وعكته بصحة وسلامة.

يشار الى أن محمد حماقي، طرح الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان “تخسرني”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعلى مختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي، وذلك في أول تعاون له مع الشاعر مصطفى ناصر.