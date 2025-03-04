نيللي كريم تكشف كواليس “إخواتي”: بطولة جماعية وتجربة مختلفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نيللي كريم، كواليس تعاونها مع النجمتين روبي وكندة علوش، في مسلسل “إخواتي” المذاع حاليا ضمن السباق الدرامي الرمضاني الحالي، وتحدثت عن تجربة البطولة الجماعية بعد سنوات عدة من قيامها بالبطولة المطلقة في أعمالها.

قالت نيللي في تصريحات صحافية: “أقدم البطولة المطلقة والأعمال الـ30 حلقة منذ سنوات، لكن هذا العام “مكنتش عايزة أشتغل كنت عايزة أريح السنة دي، لكني رأيت أن مسلسل إخواتي نفس بالنسبة لي في رمضان، خصوصًا إن المسلسل 15 حلقة وقصته مختلفة لم أقدمها من قبل”.

أما بالنسبة للبطولة الجماعية مع روبي وكندة علوش، فقالت: “إحنا كنا إخوات فعلًا في اللوكيشن، بحب روبي واشتغلنا سوا من قبل في سجن النسا، ورغم إننا لم نجتمع في مشهد بالمسلسل، إلا أن هناك علاقة قوية تربطنا، وكندة صديقة لي في الأساس، وبوعد الجمهور بعمل مختلف ومفاجأة في أحداث كل حلقة”.

تابعت: “المسلسل كامل متكامل كل الشخصيات مهمة، والأدوار واضحة ومرسومة على الشاشة، كل شخص في العمل بذل مجهود جبار، المخرج محمد شاكر خضير لديه أعمال عظيمة مخرج مميز، بيحب الممثل وبيهتم بالتفصيل، لذلك تحمست للمشاركة في العمل، هذا بجانب القصة والحدوتة التي يحتوي عليها المسلسل، فأنا فنانة أحرص على تقديم أعمال مختلفة للجمهور، وشخصية سهى في المسلسل لم أقدمها من قبل، كل حلقة فيها حياة ومفاجآت”.