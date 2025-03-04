محيي إسماعيل يفجر مفاجأة عن زواجه وحياته بعد الاكتئاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه في برنامج “سابع سما” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب بقناة “النهار”، كشف الفنان الكبير محيي إسماعيل عن مفاجأة كبرى بعد وفاة زوجته مؤكداً: “مررت بفترة اكتئاب بعد وفاة زوجتي منذ ست سنوات، كنت أحبها جدًّا وحزنت للغاية لرحيلها”.

أضاف: “لما مراتي توفيت جالي اكتئاب، بعدها سافرت كندا قعدت ثلاثة شهور وبقيت كويس ورجعت، هناك جلست مع مثقفين وعلماء وهناك كنت أذهب للمسرح والسينما لكي أخرج من حالة الاكتئاب”.

تابع محيى: “أي واحد في العالم لو قعد لوحده فترة طويلة سيصاب بالجنون، أنا أخدت حبوب مهدئة لفترة بعد وفاة زوجتي”، مؤكداً: “أنا حاليًا متجوز، ومراتي مصرية وبقى لي أربع سنين متجوزها، واللي يجمعنا مسألة رحمة وارتباط لكن مفيش خلاف، هي قاعدة في بيتها لأنها تعبانة شوية وأنا قاعد في بيتي، ومش منفصلين، أبناؤها مش مني بيراعوها وبيهتموا بيها لأنها بحاجة الى رعاية طبية”.

وأثار محيي إسماعيل موضوع جان السينما، حيث قال: “الشاب الوسيم مش هو اللي تعشقه الناس والستات بدليل إن عادل إمام شكله مش حلو ومش جان لكن الأهم الجاذبية والحضور والكاريزما”.

أضاف: “عادل إمام عنده كاريزما وإلا ما كانش عمل الجماهيرية الكبيرة دي، لكنه مش جان، المدلول الحقيقي للجان هو حسين صدقي وكمال الشناوي، والمقاييس ما بقيتش زي الأول وطلعت حاجات جديدة كسرت القواعد”.

تابع محيي إسماعيل: “عبد الحليم حافظ ما كانش حلو، لكن صوته والكاريزما والجاذبية بتاعته هي من صنعت جماهيريته وشعبيته وحب الناس له”.