رفعت قضية خلع.. رنا سماحة تكشف أسباب طلاقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج “أوضة ضلمة” الذي تقدّمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة “هي”، كشفت الفنانة رنا سماحة للمرة الأولى أسباب انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، بعد زواج استمر 5 سنوات، ورفعها قضية خلع أخيراً، كما تحدّثت عن مواصفات فتى أحلامها.

وقالت رنا: “انفصلنا لما كنت حامل ورجعنا حطينا شروط عشان مكناش حاطين لحياتنا شروط قبل كده، كل واحد فينا مختلف وكان عايش بطريقة مختلفة ومش عايز الطرف التاني يأثر أو يسيطر عليه أو يغير فيه حاجة لما حطينا الشروط عشان نكمل ده محصلش”.

وأضافت: “مش شروط على قد ما هي أساسيات، زي إن خصوصية البيت لازم تكون بين الزوج والزوجة مش بس فكرة جوازي، لكن أحس إني ست وعايزة الطرف التاني يكون سندي وضهري، كنت حاسة إني لوحدي وبشيل مسؤولية نفسي، أحياناً كان بيساعدني، أنا وسامر اتجوّزنا بسرعة رهيبة مكنش في بينا قصة حب كبيرة، مهما كان صاحبي، قفلة البيت حاجة تاني على الشخصين”.

وتابعت: “تاني مرة قررت مش هرجع والحياة وقفت هنا مش هكمل يوم واحد تاني مكنش راضي يطلقني كان عنده نفس إحساسي إنه عايز يطلق ومحاولش يتمسك بي”.

وعن سبب رفعها قضية خلع على طليقها، قالت رنا سماحة: “معرفش ليه مكنش عايز يطلّق ودياً، جايز مكنش عايز يديني حقوقي، قعدت شهور في بيت أهلي مبيصرفش عليّ ولا على ابنه، وبشتغل وربنا يكرمني وطول عمري شخصية مسؤولة، أنا تنازلت عن كل اللي يخصّني لكن ابني لأ”.

كما تحدثت رنا عن علاقتها بأهل طليقها قائلةً: “أهله محدش يعرف عني حاجة من بعد الانفصال، كانوا بيشوفوا حفيدهم لما بقوله تعالى خد مالك، رفع قضية رؤية وهو بيشوف الولد وهو قاعد عنده في البيت، معرفش مين مصلحته يعمل كده لكن بيقووه على الغلط، ولو حاول يرجع مستحيل أرجع له”.

وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت رنا سماحة: “هقول زي ما كنت بقول قبل جوازي عايزة حد أرجل مني مش لمجرد المسؤولية، وفكرة إنه يصرف على زوجته مع أن ده من حقوقي كامرأة تصرف عليّ، ودي ظاهرة طالعة أن الرجالة مش عايزه تصرف على ستاتهم، المفروض متكنش محتاجة تصرف عليها أنت تعرف ده لوحدك”.

وعن فترة عملها كمذيعة والظلم التي تعرضت له، قالت: “حسيت بالصدمة لما كنت بشتغل في مكان من الأماكن اللي قعدت فيها فترة طويلة… فحصل حاجة جوه ومشيت بطريقة مستحقهاش، وزميلي كمّل لأن مكنش عنده خلافات لكن أنا كان عندي، والناس اللي بتستغرب إني إزاي مذيعة وأنا مطربة، هو في حد يشتغل مذيعة لمدة عشر سنين زيي؟”.

واختتمت رنا سماحة حديثها قائلةً: “مبندمش على أي حاجة في حياتي، حتى لو اتوجعت فيها، كل حاجة عشتها استفدت بيها، ولما أجهضت قبل كده ده رزق ونصيب وتجربة مؤلمة جداً نفسياً وجسدياً، ده رزق زيه زي أي حاجة في حياتي”.