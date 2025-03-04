مسلسل سيد الناس الحلقة الـ3.. أسرار صادمة عن خالد الصاوي بعد وفاته

صدمة عائلة رشدي من الوصية

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عمرو سعد يُفاجأ بأمور غير متوقعة عن والده

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 11:50 صباحاً - كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل ""، عن العديد من المفاجآت والأسرار الخاصة بالراحل رشدي أبو العباس ""، حيث تجتمع العائلة بالكامل بعد مرور اليوم الأربعين على وفاة رشدي، من أجل فتح الوصية التي كانت صادمة، والتي أبلغهم فيها بأن هناك شراكة قام بها مع فاروق الجباس "أحمد زاهر" كانت ستأتي من ورائها أموال كثيرة.ووجه رشدي صدمه لأبنائه في الوصية بعدما كشف عن قيامه برهن جميع المحلات أملاً في حصد الأرباح من عمله مع الجباس، ولكن لم يدخل أي أموال حتى الآن، ولذلك سحب جميع حسابات المحال من البنوك وأصبحت العائلة لا تمتلك أي جنيه، إلا أنه ترك لهم مفتاحاً داخل صندوق أوصى أن يكون مع الجارحي فقط، وأنه في حالة اكتشاف المفتاح ستكون فتحة خير كبيرة.يمكنكِ قراءة: أبرزهن ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم.. نجمات أزمات الطلاق في دراما رمضان 2025وخلال الحلقة الثالثة من مسلسل ""، يعرف الجارحي من الجباس أن العمل الذي كان يجمعه بوالده هو منجم ذهب يتم التنجيم فيه بعيداً عن أعين الأمن، كما يكشف الجباس للجارحي أن والده استلف 250 مليون جنيه من المراغي "طارق النهري" وكتب كل أملاكه للمراغي على أمل استخراج الذهب، وعلى الجانب الآخر تحاول اعتماد "" الحصول على المفتاح وتطلب من سناء "" سرقته من غرفة الجارحي.من المفاجآت التي اكتشفها الجارحي أيضاً عن والده، هو وجود صفقة ما بينه وبين شخص سوداني يُدعى برهام، حيث وجد الجارحي برهام ومعه مجموعة من السودانيين، يزورون قبر والده، وتحدث برهام مع الجارحي بالألغاز ولم يخبره ما كان بينه وبين والده، ولكن يخبره أن هناك شيئاً ما ينتظر أن يتسلمه، ويكون جاهزاً قريباً وسط دهشه من الجارحي الذي لا يفهم ماذا يقصد.بعد مغادرة الرجل السوداني برهام، يأتي محسن ضاحي "" ومعه حقائب أموال، ويعطيها إلى الجارحي ويؤكد له أنه ينتظر منه تسليم زرعة الشتا حيث يوضح ضاحي للجارحي أن والده كان شريكاً له في زراعة البانجو في قطعة أرض كبيرة، ليجد الجارحي نفسه أمام أسرار وخبايا عديدة تركها له والده وعليه أن يوصل الخطوط ببعضها.اقرئي أيضاً: البطولة النسائية الأبرز في دراما رمضان 2025: ياسمين عبد العزيز ومي عمر الأبرز

"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس؛ يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ ما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أحمد رزق، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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