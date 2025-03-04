بعد تصدره للترند... هكذا علق حسني شتا على مشهد مغازلته لمريم الجندي في العتاولة 2

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 11:50 صباحاً - انقسم جمهور ومتابعو مسلسل "العتاولة2" الذي يعرض حالياً في شهر رمضان، حول المشهد الذي جمع حسني شتا بشخصية "شادية" التي تقدمها مريم الجندي، وذلك بسبب ردة فعل الأخيرة تجاه "حسني" حيث قامت بضربه عقب مغازلته لها، البعض أحب وأشاد بالطريقة التي اتبعتها، والبعض الآخر وجد طريقتها لا تناسب السيدات، وذلك بعد أن أبدوا سخريتهم منها، وشبهوا أداءها بطريقة "الأرنب" خاصة وأن ملامحها في هذا المشهد تحولت وكانت قريبة من ملامحه.
يمكنكم قراءة... تحولات درامية صادمة... أحداث الحلقة الثالثة من العتاولة 2وجاءت أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة 2" بها جرعة مكثفة من الإثارة والتشويق، يجد نصار (أحمد السقا) نفسه بين المطرقة والسندان عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلف علاجه الملايين، ويرضخ لضغوط زوجته (زينة) للعودة إلى عالم الإجرام مع شقيقه خضر (طارق لطفي)، ويتصاعد التوتر عندما يواجهان «عيسى الوزان» -باسم سمرة- الذي نكتشف أنه لم يمت في الجزء الأول ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورطهما في مزيد من الجرائم.
ويقوم ببطولته العديد من النجوم، أبرزهم: فيفي عبده، وزينة وهدى الإتربي، ومي القاضي، وآخرون والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم.
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حسني شتا يعتذر لمريم الجندي: آسف إني عاكستكهذا الأمر دفع الفنان حسني شتا، يعلق على هذا المشهد بطريقة يغلب عليها "خفة الدم"؛ إذ نشر صورة المشهد الذي جمعهما عبر صفحته على " فيسبوك" معلقاً، "لما تعاكسها وهي مش في المود أنا آسف لنفسي إني عاكستك".
يمكنكم قراءة... تحولات درامية صادمة... أحداث الحلقة الثالثة من العتاولة 2وجاءت أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة 2" بها جرعة مكثفة من الإثارة والتشويق، يجد نصار (أحمد السقا) نفسه بين المطرقة والسندان عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلف علاجه الملايين، ويرضخ لضغوط زوجته (زينة) للعودة إلى عالم الإجرام مع شقيقه خضر (طارق لطفي)، ويتصاعد التوتر عندما يواجهان «عيسى الوزان» -باسم سمرة- الذي نكتشف أنه لم يمت في الجزء الأول ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورطهما في مزيد من الجرائم.
مسلسل العتاولة 2
ويقوم ببطولته العديد من النجوم، أبرزهم: فيفي عبده، وزينة وهدى الإتربي، ومي القاضي، وآخرون والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم.
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