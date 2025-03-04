إبراهيم الحساوي يوجه رسالة لضيوف شرف مسلسل أفكار أمي: شكراً من القلب

إبراهيم الحساوي: مشاركة النجوم كضيوف شرف في أفكار أمي تقديراُ لحياة الفهد

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مسلسل أفكار أمي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 11:50 صباحاً - حرص الفنانعلى توجيه رسالة شكر لكل النجوم الذين وافقوا على الظهور في مسلسل "" كضيوف شرف ،لافتاً إلى أن موافقة هؤلاء على الظهور والتواجد في مساحة تمثيلية محدودة للغاية يرجع لحبهم الكبير وتقديرهم لبطلة العمل الفنانة حياة الفهد لكونها من رموز الفن الخليجي.ووثق النجم إبراهيم الحساوي، رسالته عبر صفحته على "انستغرام" مرفقاً بها صور لكل الفنانين الذين ظهروا خلال أحداث المسلسل كضيوف شرف، معلقاً " الفنانيعطي درسا كبيرا في فن المشاركة والظهور الخاص في مشهد لا يتجاوز الدقيقة في مسلسل مُكوَّن من 30 حلقة، وتأتي هذه المشاركة تقديرا للفنانة الكبيرة حياة الفهد، الشيء نفسه قامت به النجمة "هنادي الكندري" والنجمةوالممثل النصار. هؤلاء نجوم لهم أعمالهم التي تعرض حاليا في شاشات التلفزيون، يظهرون فيها أبطال ليسوا بحاجة للظهور في مشهد واحد لا يتجاوز الدقيقة".وتابع، " لكنه الحب والتكريم لفنانة قديرة تعدّ رمز من رموز الفن الخليجي والعربي. يعرفون جيدا تاريخها الفني الطويل والعريق. شكرا من القلب..الشخصية ليست بعدد مشاهدها والتمثيل ليس بكثرة الظهور".تدور الأحداث حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شي على أفراد أسرتها وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي بالإضافة إلى آخرين.

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