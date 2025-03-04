ميرنا وليد - بيروت - يحقق مسلسل "بالدم" نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية، وهو عمل لبناني بحت، اذ ان الجمهور يتشوّق لأحداث كل حلقة فـ أصدائه الإيجابية حديث الجميع.

موقع "الفن" تواجد في كواليس التصوير وقد أجرينا مقابلة مع الممثلة ماغي بو غصن تحدثنا فيها عن المسلسل واحتلالته المرتبة الأولى على شاهد في لبنان، ما هي الأعمال التي ستتابعها ماغي في رمضان؟ وماذا عن الفنانة ماريلين نعمان ايضا؟.

الجدير ذكره ان مسلسل "بالدم"، هو من كتابة ندين جابر، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة EAGLE FILMS .

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تعلّق على تصدر "بالدم" ومن ستتابع في رمضان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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