ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري حسن شاكوش، أغنية "تعالالي حبيبي الليلة" التي تشاركه فيها الغناء الممثلة المصرية مي عمر، وذلك عبر يوتيوب.

والأغنية من مسلسل "إش إش" الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان. وأغنية "تعالالي حبيبي الليلة" من كلمات محمد غباشي، وتوزيع إسلام ساسو.

وتقول كلمات الأغنية: "تعالالي حبيبي الليلة.. نتجمع ونلم الليلة.. وألبس لك دهب وزينة.. وأطلع لك ملكة جمال.. عاجبني مغلبني.. معذبني لوحدي وسايبني.. بتهكر قلبي وتتعبني.. وتسيبني مشغولة البال.. والنبي ده إنتي.. إنت مدينتي.. إنت اللي عينيك سارقة بالي وشاغلة حالي"

كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر وحسن شاكوش يطلقان أغنية "تعالالي حبيبي الليلة" من مسلسل "إش إش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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