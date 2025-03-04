هنادي الكندري تصـ ـدم الجمهور بعدد أولادها.. إليكم الرقم

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الكويتية هنادي الكندري عن تفاصيل جديدة حول حياتها الشخصية، وزواجها على عمر الـ 19 عاماً، كما إنجابها لعدد كبير من الأطفال.



وفاجأت هنادي الجمهور بعد أن أعلنت أنها أم لتسعة أطفال، منهم 5 ذكور و4 إناث، كما أن بينهم 4 توأم.

كما أكدت هنادي أن علاقتها بزوجها توطدت بعد أن أصبحت أماً، مؤكدة أن والدتها كانت تشجعها على بناء أسرة، وأنها أحبت أن تتبع نفس العادات التي نشأت عليها.

وفي حديثها عن زوجها المخرج محمد الحداد، كشفت أنهما تعارفا خلال حفل غنائي في دبي، حيث شعرها بتوافق فني.