ميرنا وليد - بيروت - وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان رسالة للممثل المصري أحمد فهمي بعد حديث عن طلاقه من الممثلة المصرية هنا الزاهد.

وكتبت مي العيدان عبر حسابها الخاص: "اول رجل يمر علي بحياتي يطلب الطلاق. . العاده الست اللي تطلب الطلاق لان العصمه مش بايدها ليه من فيكم الراجل. . صحيح النهايات اخلاق".

وكان أحمد فهمي قد أكد أن زواجه السابق من هنا الزاهد، إنتهى بطلب منه، وذلك بعد سؤاله خلال برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال: "أنت اللي طلبت الطلاق ولا الطرف الثاني؟"، ليرد فهمي :"أنا اللي طلبت الطلاق والله"، لتعود بعدها الزاهد بتعليق غامض، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قالت فيه: "من لا أخلاق له لا قيمه له".

كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان بهجوم قوي على أحمد فهمي بعد تصريحاته الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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