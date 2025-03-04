داليا مصطفى تكـ ـشف تعرضها للتحـ ـرش وتتحدث عن طلاقها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية داليا مصطفى، عن العديد من المواضيع الشخصية والمواقف التي تعرضت لها في حياتها.
وقالت داليا في مقابلة لها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، أنها عن تعرضت للتحـ ـرش في طفولتها، ووصفت التجربة بأنها كانت مؤلمة جداً، لكنها استطاعت تجاوزها.
وتحدثت داليا عن الشائعات المنتشرة عن انفصالها عن زوجها الممثل شريف سلامة، وقالت: "دي حياتي الشخصية، ومش من حق أي حد يعرفها أو أقولها قدام الناس كلها". وأشارت أنها لم تتأثر بهذه الشائعات، بل استغربت انتشارها.
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