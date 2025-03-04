فنّانة شهيرة كانت كلمة السّرّ في عودة شيماء سيف إلى زوجها بعد شهر من طلاقهما

كشفت الممثّلة المصريّة شيماء سيف، أنّ مواطنتها الممثّلة يسرا كانت السّبب بعودتها إلى زوجها المنتج محمّد كارتر بعد شهر واحد على إعلان طلاقهما الرّسميّ.

في التّفاصيل أنّ يسرا نشرت تهنئة خاصّة عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، هنّأت فيها الثّنائي على التّلاقي مجدّدًا إذ كتبت: “حبايب قلبي الله يخلّيكم لبعض ويحفظكم ويسعدكم ويُبعد عنكم كلّ شر.. أحبّكم جدًّا”.

لتقوم شيماء سيف بإعادة نشر تهنئة يسرا وتكتب: “أنتِ السّبب بعد الله في رجوعنا، الله يخليكِ لي يا قلبي ويا حظّ من في حياته قلب مثل قلبك، أحبّك بحجم العالم”.

من جانبه وجّه محمّد كارتر رسالة ليسرا كتب فيها: “الله يخليكِ لنا أنتِ كلمة السّرّ في كل أمر جميل في حياتنا”.

كما حرص عدد كبير من الممثّلين والفنّانين على تهنئة الثّنائي بالتّلاقي مجدّدًا منهم: روجينا، بدريّة طلبة، مي كسّاب، إيمان العاصي، عمر كمال وغيرهم.

نذكر أنّ محمّد كارتر، كان قد أعلن عن عودته إلى شيماء سيف، في السّاعات القليلة الماضية، من خلال صورة جمعتهما نشرها عبر “إنستغرام” وعلّق: الّلهم آلف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا.. حبيبتي عادت إلى حضني”.

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على صعيد الأعمال الفنّيّة الرّمضانيّة، تتألّق شيماء سيف، بمشاركتها في مسلسل “إش إش” هذا العام، إذ تلعب فيه دور شقيقة بطلة العمل الممثّلة مي عمر والمسلسل من تأليف وإخراج محمّد سامي.