شرطة دبي تكشف تفاصيل عن توقيف فاشينيستا وإحالتها على المحكمة

وضعت النّيابة العامّة في دبي حدًّا للفاشِنيستا الكويتيّة روان بن حسين التي تحدّثت عن سوء معاملتها، ما دفع بالنّيابة العامّة للردّ على ادّعاءاتها حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونيّة في إمارة دبي.

وأوضحت النّيابة العامّة بأنّ التّحقيقات أظهرت أنّ السّيّدة المذكورة قد تمّ توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام محدثةً شغبًا كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجّهت لهم ألفاظًا نابية، أثناء تأديتهم عملهم.

وجاء في بيان النّيابة العامّة بدبي المنشور عبر منصّة “أكس”: “ردًّا على ما هو متداول على منصّات التّواصل الاجتماعيّ بشأن ما تروّج له السّيّدة (ر.ح) وهي من جنسيّة خليجيّة من ادّعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونيّة في دبي. أوضحت النّيابة العامّة لإمارة دبي بأنّ التّحقيقات أظهرت أنّ السّيّدة المذكورة قد تمّ توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم إذ أمرت النّيابة العامّة في دبي بإحالتها والدّعوى الجزائيّة على محكمة الجنايات في دبي للبتّ في القضيّة”.

وتابع البيان: “وأكّدت النّيابة العامّة أنّ سيادة القانون أمر لا يمكن التّهاون فيه أو الإخلال بمتطلّباته، وأنّ أحكام القانون يتِمّ تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة.”

وختم البيان: “وشدّدت النّيابة العامّة على أنّ كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المُساءَلة فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأوّل والمرجعيّة الرّئيسيّة لحقوق وواجبات كلّ أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائرًا مُكرّمًا.”