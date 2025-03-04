شكرا لقرائتكم خبر عن نقل أشرف زكى إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية وروجينا تطمئن الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وطمأنت زوجته النجمة روجينا الجمهور والأصدقاء على صحته بنشر صورة له من داخل المستشفى على استورى حسابها بموقع إنستجرام وكتبت: "الحمد والشكر لله.. سلامتك يا أشرف".



روجينا تطمئن الجمهور على اشرف زكى

وفى سياق آخر تعمل روجينا على تصوير أحداث مسلسلها الجديد حسبة عمري المقرر عرضه في النصف الثانى من شهر رمضان الجارى، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، اسلام إبراهيم، على الطيب، محمود البزاوي، نادين، نور إيهاب، نور قدرى عمر رزيق وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

يناقش العمل قضية من قضايا المرأة ألا وهى حقوقها بعد الطلاق، من خلال سيدة تنفصل عن زوجها بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.