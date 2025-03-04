مسلسل "السوق" يواجه مشكلة قانونية .. هل يتم إيقاف عرضه؟

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من تحقيقه نسبة مشاهدة جيدة نسبيا مع انطلاقته، يواجه مسلسل "السوق" اتهامات عديدة قد تسيء الى العمل ومسار عرضه اذ تقدمت المخرجة مريم بيزا بدعوى قضائية ضده بتهمة الانتحال الأدبي والسرقة.



​​​واشارت المخرجة الى ان هناك شبه كبير بين قصة المسلسل و مشروعها "ابنة الإمام" الذي لال زالت تحضره وهو مستند من رواية "ابنة الإمام" للكاتبة أمينة سينليك أوغلو.

وصرحت : "تناول قضية الحجاب أمر بالغ الأهمية، وأنا أيضًا كنت أحاول معالجته في مشروعي، لكن هنا يتم تقديمه بطريقة خاطئة. لقد أصبح الحجاب مجرد أداة لتحقيق نسب مشاهدة عالية، وهذا الأمر يحزنني بشدة. لا يمكنكم التعامل مع النساء المحجبات كسلعة في السوق. القضية ليست فقط سرقة مشروعي، بل سرقة أهدافي وتحريفها أيضًا."

وحددت نقاط الشبه بين عملها ومسلسل السوق مشيرة الى ان فكرة فتاة محافظة تدخل عالم الشهرة ومحاولة مساعدة النجم على التراجع عن افعاله والالتزام اكثر دينيا. وقالت ان القيمين على مسلسل "السوق" غيروا بعض التفاصيل اذ لا يتضمن العمل وجود شخصية الإمام، كما أن البطلة الرئيسة ليست عارضة أزياء كما في الرواية الأصلية، بل جعلوها ممثلة.

وتساؤل الجمهور ان كانت كل هذه الادعاءات قادرة على التأثير على المسلسل وتوقيف عرضه في حال تم اتخاذ اجراءات قانونية بحقه.