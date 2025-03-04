ميرنا وليد - بيروت - طمأن الممثل داوود حسين محبيه على وضعه الصحي بعد تعرضه قبل ايام لجلطة قلبية نقل على اثرها الى المستشفى للخضوع للعلاج اللازم.
وفي تصريحات لداوود في برنامج سراي، قال انه تعرض لضغوطات كبيرة خلال الفترة الماضية خوصا مع تصوير مسلسل "السيرك" كما ان وفاة شقيقه احزنه كثيرا وبعدها شعر بتعب كبير جدا وعند حلول الصباح توجه الى المستشفى ظنا منه ان الموضوع سيكون سهلا الا ان الطبيب أخبره انه تعرض لأكثر من جلطة، وخضع على اثرها لعملية جراحية وتحسن وضعه.
كانت هذه تفاصيل خبر تطور حالة داوود حسين الصحية بعد إصابته بجلطة وخضوعه لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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