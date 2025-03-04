لينا الطهطاوي ومحمد فرج يستقبلان مولودهما الأول وهذا اسمه

ميرنا وليد - بيروت - استقبلت الإعلامية لينا الطهطاوي وزوجها نجم مواقع التواصل الاجتماعي محمد فرج مولودهما الأول، وشاركا مجموعة من الصور على حسابهما الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي اعلنا فيه الخبر الجميل كما كشف عن اسم مولودهما وهو "فريد".
وكتب محمد تعليقا جاء فيه : "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بأغلى هدية.. اللهم اجعله من عبادك الصالحين، وأقرّ به أعيننا، وبارك لنا فيه واحفظه لنا". "اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله قرة عيننا واحفظه وبارك لنا فيه".
وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر وبارك للثنائي.
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