نقل أشرف زكي إلى المستشفى وزوجته تكشف التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية روجينا عن نقل زوجها الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء،وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية الستوري.



ونشرت روجينا صورة أثناء تواجدها في المستشفى برفقة زوجها أثناء تلقيه العلاج ، وعلقت قائلة :"الحمد والشكر لله، سلامتك يا أشرف".

الجدير بالذكر، أن زكي كان قد حذر مؤخراً المخرج والمنتج مجدي الهواري وصناع مسرح الجريمة، من الاستعانة بممثلين غير مسجلين في النقابة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية، في حال لم يتم الالتزام بقرارات النقابة، وقال: "نحذر صناع مسرح الجريمة لو تمت الاستعانة بحد مش نقابي، سوف نتخذ إجراءات صارمة".