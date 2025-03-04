نغم أبو شديد تستذكر الراحل فادي إبراهيم بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت الممثلة اللبنانية نغم أبو شديد الممثل اللبناني الراحل فادي إبراهيم، مستذكرة الأيام الأخيرة التي أمضياها سوياً، معبرة عن إشتياقها له، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



ونشرت أبو شديد صورة جمعتها بـ إبراهيم، وقالت :"اوووف يا فادي صاروا سنة، كأنو مبارح كنت قاعدة عندك بالمستشفى وعم نضحك رغم كل شي والغصة مخباية جواتنا، عم ارجع احضر "ثواني" عالتلفزيون وناطرتك بآخر مسلسل صوّرتو، اشتقنالك كتير، الله يرحم نفسك يا حبيبي صلّيلنا".

الجدير بالذكر، أن إبراهيم رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عاماً، بعد صراع مع المرض.