شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد: العاشر من رمضان أهم ذكرى فى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت المذيعة سوزان حسن الفنانة سميرة أحمد في لقاء قديم أذيع على التليفزيون المصرى، تحدثت فيه الفنانة عن ذكرياتها في شهر رمضان، وقالت: أهم ذكرى هي العاشر من رمضان التى لا ينساها أحد، وتعتبر ذكرى عزيزة عليا وعلى الوطن العربى كله.

وأضافت: أخويا شارك في حرب العاشر من رمضان وكنت فخورة بيه، وشباب مصر العظماء، لذلك لن أنسى تلك الذكرى العظيمة.

تمتلك الفنانة الكبيرة سميرة أحمد قدرات فنية كبيرة جعلتها تتنوع تنوعا كبيرا فى أدوارها، وتقدم عددا من الأدوار المركبة التى تحتاج قدرات خاصة، فلا تصدق أن المبدعة التى أدت دور الشيماء هى ذاتها أحلام الفتاة الرقيقة فى فيلم أم العروسة، وهى فتحية الخادمة فى فيلم البنات والصيف، ونعيمة فى فيلمى الخرساء والعمياء، وفاطمة فى فيلم قنديل أم هاشم، ونوال فى فيلم خان الخليلى، وصباح فى فيلم السيرك، وهى الأم سامية فى فيلم عالم عيال عيال، وفوزية فى مسلسل غدا تتفتح الزهور، وأميرة فى مسلسل أميرة من عابدين، ووفية فى مسلسل امرأة من زمن الحب، وفوزية فى مسلسل ماما فى القسم، وغيرها مئات الروائع خلال مسيرة فنية طويلة ومشرفة وثرية، وفى زمن امتلأ بالعباقرة من عمالقة الفن الكبار.