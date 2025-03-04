رسالة سارة أبي كنعان إلى كاريس بشار

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان رسالة إلى الممثلة السورية كاريس بشار، مشيدة بأدائها وذلك ضمن مسلسل "تحت سابع أرض"، والذي تخوض به السباق الرمضاني 2025، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت أبي كنعان قائلة :"فخامة التمثيل فظيعة".

من ناحية أخرى، ت​​​​​​دور قصة وأحداث مسلسل "تحت سابع أرض" حول قضايا الفساد والصراعات الاجتماعية وهو من بطولة: تيم حسن، كاريس بشار، منى واصف، محمد حداقي، أنس طيارة، لين غرة، وسارة بركة، تأليف: عمر أبو سعدة، إخراج سامر برقاوي.