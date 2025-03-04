ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة والإعلامية مادلين طبر في مسلسل "جذوة" الذي سينطلق تصويره قريباً وهو عمل سعودي مصري من إنتاج وتأليف السعودي خالد الراجح وإخراج المصري خالد الحجر وبطولة الممثلة المصرية نبيلة عبيد.

موقع "الفن" وخلال تواجده في المؤتمر الصحفي الخاص بـ"جذوة"، كان له لقاء مع الممثلة والإعلامية اللبنانية مادلين طبر حيث تحدثت عن العمل، وعن مشاركتها كإعلامية في فعالية تخص "جذوة".

من ناحية أخرى تحدثت طبر عن أعمالها المقبلة، وعبرت عن عتبها الكبير على رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ وعلى المملكة العربية السعودية.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر في مؤتمر " جذوة " .. مادلين طبر : لن أحضر مهرجانات السعودية إلا مكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.